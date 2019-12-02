По Волгоградской области прошагает Крестный ход с иконой «Избавительница от бед»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-02T13:39:09+03:00

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Благая весть о чудотворной иконе «Избавительница от бед» шагает впереди нее. И вот эта святыня родом из Самарской губернии прибывает в Волгоградскую область. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в Волгоградской епархии состоится казачий крестный ход с иконой, которую верующие считают святыней всего Среднего Поволжья. Крестный ход с иконой пройдет нашей области с 3 по 30 декабря. Пронесут ее самарские казаки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в епархии, жительнице Екатерине Чугуновой, проживающей в селе Ташла Самарской губернии было явление Богородицы, которая и указала ей место, где зарыта икона - в овраге за селом. Икону откопали и перенесли в храм, со временем на месте явления забил источник, а после молитв у святого образа стали происходить чудеса и исцеления. На источнике построен храм в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед».

- «Походная» икона - это список с чудотворной иконы «Избавительница от бед». С этой иконой верующие следуют крестным ходом на протяжении нескольких лет. С 2013 года крестный ход стал постоянным. Он совершается силами Самарских казаков, - добавляют в митрополии.

Крестный ход уже был совершен по территории всего Волжского Войска, теперь добрался и до Волгоградской области.

СПРАВКА

Маршрут крестного хода с графиком пребывания иконы Божией Матери «Избавительница от бед» в Волгоградской епархии:

03.12 вторник 11-00 с. Перещепное. Храм Троицы Живо начальной, молебен, акафист.

03.12 вторник 13-00 с. Мокрая Ольховка. Молитвенный дом Божией Матери Казанской, молебен, акафист.

03.12 вторник 15-00 ст.Лапшинская. Молитвенный дом преподобного

Макария Оптинского, молебен, акафист.

03.12 вторник 17-00 г. Котово. Храм Архангела Михаила, молебен, акафист.

Ночлег.

04.12 среда 11-00 г. Котово. Храм Архангела Михаила, молебен, акафист.

04.12 среда 13-30 с. Лебяжье. Храм Александра Невского, молебен, акафист.

04.12 среда 15-30 г. Петров Вал. Церковь Петра Афонского. Молебен,

акафист. Ночлег.

05.12 четверг 11-30 с. Костарёво. Храм Троицы Живоначальной, молебен,

акафист.

05.12 четверг 14-00 с. Саломатино. Храм Архангела Михаила, молебен,

акафист.

05.12 четверг 16-00 г. Петров Вал. Храм св. Вениамина Петроградского,

молебен, акафист. Ночлег.

06.12 пятница 08-00 г. Камышин. Церковь Троицы Живоначальной. Литургия. Молебен, акафист.

06.12 пятница 11-00 Крестный ход до Кафедрального Собора Николая

Чудотворца. Молебен, акафист. Ночлег.

07.12 суббота 12-30 с. Умёт. Храм Феодосия Черниговского, молебен, акафист.

07.12 суббота 15-00 г. Камышин. Храм Димитрия Солунского, молебен,

акафист. Ночлег.

08.12 воскресение 12-00 с. Верхняя Добринка. Храм Тихона, Патриарха

Московского, молебен, акафист.

08.12 воскресение 15-00 г. Камышин. Храм Троицы Живоначальной,

молебен, акафист. Ночлег.

09.12 понедельник 10-00 г. Камышин. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист.

09.12 понедельник 13-30 с. Антиповка. Храм Архангела Михаила. Молебен,

акафист.

09.12 понедельник 16-00 с. Горный Балыклей. Храм Рождества Христова.

Молебен, акафист. Ночлег.

10.12 вторник 08-00 с. Горноводяное. Молитвенный дом Архангела Михаила. Молебен, акафист.

10.12 вторник 10-00 с. Оленье. Храм сет. Николая чудотворца. Молебен,

акафист.

10.12 вторник 12-00 с. Песковатка. Храм Святой Троицы. Молебен, акафист.

10.12 вторник 15-00 г. Дубовка. Свято-Вознесенский женский монастырь.

Молебен, акафист. Ночлег.

11.12 среда 12-00 с. Лозное. Храм вмч. Димитрия Солунского. Молебен,

акафист.

11.12 среда 15-00 г. Дубовка. Храм Троицы Живоначальной. Молебен,

акафист. Ночлег.

12.12 четверг 11-00 г. Дубовка. Храм Покрова Божией Матери. Молебен,

акафист.

12.12 четверг 16-00 р.п. Ерзовка. Храм Архангела Михаила. Молебен,

акафист. Ночлег.

13.12 пятница 11-00 г. Волгоград мкр. Водстрой. Молитвенный дом

Феодосия Черниговского. Молебен, акафист.

13.12 пятница 13-00 с. Орловка. Храм Архангела Михаила, Волгоградская

область, Городищенский район, молебен, акафист.

13.12 пятница 16-00 р.п. Городище. Храм иконы Божией Матери «Всех

скорбящих Радосте». Молебен, акафист. Ночлег.

14.12 суббота 11-00 п. ОПХ Новожизненское. Храм Воскресения Христова,

молебен, акафист.

14.12 суббота 13-30 п. Кузьмичи. Храм Иверской иконы Божией Матери,

молебен, акафист.

14.12 суббота 15-30 п. Котлубань. Храм Зосимы и Савватыя Соловецких,

молебен, акафист.

14.12 суббота 17-00 пос. Сады Придонья. Храм Иоанна Воина. Молебен,

акафист. Ночлег.

15.12 воскресенье 11-30 хут. Вертячий. Храм Троицы Живоначальной.

Молебен, акафист.

15.12 воскресенье 13-30 хут. Песковатка. Храм сет. Николая Чудотворца.

Молебен, акафист.

15.12 воскресенье 16-00 хут. Новая Надежда. Храм мц. Надежды

Аббакумовой. Молебен, акафист. Ночлег.

16.12 понедельник 09-00 г. Волгоград. Храм Архангела Гавриила. Молеберг,

акафист.

16.12 понедельник 12-00 с. Карповка. Храм апостола Павла. Молебен,

акафист.

16.12 понедельник 14-00 п. Горьковский. Храм равноапостольной Ольги.

Молебен, акафист.

16.12 понедельник 15-30 г. Волгоград. Краснополянская, д. 9. Храм св. кн.

Владимира Жилгородок. Молебен, акафист. Ночлег.

17.12 вторник 08-00 г. Волгоград. Храм иконы Божией Матери "Утоли моя

печали", молебен, акафист.

17.12 вторник 11-00 г. Волгоград. Храм св. Иосифа Астраханского, молебен,

акафист.

17.12 вторник 14-00 г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 16. Спасо-

Преображенский храм. Молебен, акафист. Ночлег.

18.12 среда 11-30 г. Волгоград, ул. Ангарская, 13. Храм святых

бессребреников Космы и Дамиана. Молебен, акафист.

18.12 среда 13-30 г. Волгоград. Казанский Кафедральный Собор. Молебен,

акафист. Ночлег.

19.12 четверг 12-00 г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 91/2. Храм Похвалы

Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист.

19.12 четверг 15-00 г. Волгоград, ул. Козловская, 43-А. Храм Воздвижения

Креста Господня, молебен, акафист. Ночлег.

20.12 пятница 11-00 г. Волгоград, ул. Иркутская, 12 (ВГМЗ№1).

Христорождественский храм. Молебен, акафист.

20.12 пятница 13-30 г. Волгоград, ул. Ярославская, 5. Храм в честь

Богоявления Господня, молебен, акафист.

20.12 пятница 16-30 г. Волгоград, ул. Туркменская, 15-Д. Храм Свято-

Никольский. Молебен, акафист. Ночлег.

21.12 суббота 11-30 г. Волгоград. Храм иконы Божией Матери "Знамение" на Зеленом кольце. Молебен, акафист.

21.12 суббота 15-00 г. Волгоград, пр-кт Университетский, 47. Храм Илии

пророка, молебен, акафист. Ночлег.

22.12 воскресенье 11-00 г. Волгоград, ул. Абганеровская, 110-А. Храм прп.

Никиты Мидикийского. Молебен, акафист.

22.12 воскресенье 14-00 г. Волгоград, ул. Никитина, 119-6. Храм вмц.

Параскевы. Молебен, акафист. Ночлег.

23.12 понедельник 10-00 г. Волгоград. Храм сет. Луки Войно-Ясенецкого при Волгоградском областном кардиоцентре. Молебен, акафист.

23.12 понедельник 12-00 г. Волгоград, ул. Кирова, 10а. Храм св. Сергия

Мечева при больнице №1, Молебен, акафист.

23.12 понедельник 14-30 г. Волгоград, пос. Веселая Балка, 51. Храм прп.

Амвросия Оптинского. Молебен, акафист.

23.12 понедельник 17-00 г. Волгоград, пос. Вторчермет, ул. Нижняя, 21-а.

Храм сет. Иннокентия Московского. Молебен, акафист. Ночлег.

24.12 вторник 11-00 г. Волгоград. Храм Александра Невского. Больница №4

"Каустик". Молебен, акафист.

24.12 вторник 13-00 г. Волгоград, ул. Гражданская, 32-А. Храм Успения

Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист.

24.12 вторник 16-30 г. Волгоград, ул. Сологубова, 26-А. Храм Николая

Чудотворца в Сарепте. Молебен, акафист. Ночлег.

25.12 среда 11-00 г. Волгоград. Храм святого адмирала Феодора Ушакова.

Молебен, акафист.

25.12 среда 13-30 г. Волгоград, пос. Южный, 9. Храм Флора и Лавра.

Молебен, акафист.

25.12 среда 17-00 г. Волгоград, пр-кт Столетова, 4. Храм Рождества

Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист. Ночлег.

26.12 четверг 10-00 г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 2. Храм Иоанна

Предтечи. Молебен, акафист.

26.12 четверг 13-00 г. Волгоград, ул. Володарского, д. 15. Храм Урюпинской

иконы Божией Матери. Молебен, акафист.

26.12 четверг 16-30 г. Волгоград, ул. Чапаева, 26. Свято-Духов мужской

монастырь. Молебен, акафист. Ночлег.

27.12 пятница 11-00 г. Волгоград, ул. Ткачева, 1. Храм Сергия Радонежского. Молебен, акафист.

27.12 пятница 14-00 г. Волгоград. Храм Всех Святых на Мамаевом Кургане.

Молебен, акафист.

27.12 пятница 16-30 г. Волгоград, ул. Чуйкова, 57. Храм Всех святых, в земле Российской просиявших. Молебен, акафист. Ночлег.

28.12 суббота 12-00 г. Волгоград, ул. Пельше, д. 2. Храм Веры, Надежды,

Любови и матери их Софии при больнице №5. Молебен, акафист.

28.12 суббота 15-00 г. Волгоград. ул. Туманяна, 38. Собор Иоанна

Кронштадтского. Молебен, акафист. Ночлег.

29.12 воскресенье 11-30 г. Волгоград, ул. Ополченская, 40. Храм иконы

Божией Матери "Нечаянная Радость”. Молебен, акафист.

29.12 воскресенье 14-00 г. Волгоград, пос. Верхнезареченский, ул. Дежнева,

2-Д. Храм прп. Паисия Величковского. Молебен, акафист.

29.12 воскресение 16-30 г. Волгоград, ул. Кастерина, 3, Храм Преображения

Господня на Спартановке. Молебен, акафист. Ночлег.

30.12 понедельник 10-00 г. Волгоград, ул. Дегтярева, д. 43 (Дом милосердия). Храм Пантелеймона Целителя. Молебен, акафист.

30.12 понедельник 12-30 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 11-а. Храм

свв. Петра и Февронии Муромских. Молебен, акафист.

30.12 понедельник 14-30 г. Волгоград. поселок ГЭС ТЗР Молитвенный дом Архангела Михаила. Молебен, акафист.

30.12 понедельник 17-00 выезд из Волгоградской епархии в Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU