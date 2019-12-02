По Волгоградской области прошагает Крестный ход с иконой «Избавительница от бед»
Благая весть о чудотворной иконе «Избавительница от бед» шагает впереди нее. И вот эта святыня родом из Самарской губернии прибывает в Волгоградскую область. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в Волгоградской епархии состоится казачий крестный ход с иконой, которую верующие считают святыней всего Среднего Поволжья. Крестный ход с иконой пройдет нашей области с 3 по 30 декабря. Пронесут ее самарские казаки.
Как рассказали «КП-Волгоград» в епархии, жительнице Екатерине Чугуновой, проживающей в селе Ташла Самарской губернии было явление Богородицы, которая и указала ей место, где зарыта икона - в овраге за селом. Икону откопали и перенесли в храм, со временем на месте явления забил источник, а после молитв у святого образа стали происходить чудеса и исцеления. На источнике построен храм в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед».
- «Походная» икона - это список с чудотворной иконы «Избавительница от бед». С этой иконой верующие следуют крестным ходом на протяжении нескольких лет. С 2013 года крестный ход стал постоянным. Он совершается силами Самарских казаков, - добавляют в митрополии.
Крестный ход уже был совершен по территории всего Волжского Войска, теперь добрался и до Волгоградской области.
СПРАВКА
Маршрут крестного хода с графиком пребывания иконы Божией Матери «Избавительница от бед» в Волгоградской епархии:
03.12 вторник 11-00 с. Перещепное. Храм Троицы Живо начальной, молебен, акафист.
03.12 вторник 13-00 с. Мокрая Ольховка. Молитвенный дом Божией Матери Казанской, молебен, акафист.
03.12 вторник 15-00 ст.Лапшинская. Молитвенный дом преподобного
Макария Оптинского, молебен, акафист.
03.12 вторник 17-00 г. Котово. Храм Архангела Михаила, молебен, акафист.
Ночлег.
04.12 среда 11-00 г. Котово. Храм Архангела Михаила, молебен, акафист.
04.12 среда 13-30 с. Лебяжье. Храм Александра Невского, молебен, акафист.
04.12 среда 15-30 г. Петров Вал. Церковь Петра Афонского. Молебен,
акафист. Ночлег.
05.12 четверг 11-30 с. Костарёво. Храм Троицы Живоначальной, молебен,
акафист.
05.12 четверг 14-00 с. Саломатино. Храм Архангела Михаила, молебен,
акафист.
05.12 четверг 16-00 г. Петров Вал. Храм св. Вениамина Петроградского,
молебен, акафист. Ночлег.
06.12 пятница 08-00 г. Камышин. Церковь Троицы Живоначальной. Литургия. Молебен, акафист.
06.12 пятница 11-00 Крестный ход до Кафедрального Собора Николая
Чудотворца. Молебен, акафист. Ночлег.
07.12 суббота 12-30 с. Умёт. Храм Феодосия Черниговского, молебен, акафист.
07.12 суббота 15-00 г. Камышин. Храм Димитрия Солунского, молебен,
акафист. Ночлег.
08.12 воскресение 12-00 с. Верхняя Добринка. Храм Тихона, Патриарха
Московского, молебен, акафист.
08.12 воскресение 15-00 г. Камышин. Храм Троицы Живоначальной,
молебен, акафист. Ночлег.
09.12 понедельник 10-00 г. Камышин. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист.
09.12 понедельник 13-30 с. Антиповка. Храм Архангела Михаила. Молебен,
акафист.
09.12 понедельник 16-00 с. Горный Балыклей. Храм Рождества Христова.
Молебен, акафист. Ночлег.
10.12 вторник 08-00 с. Горноводяное. Молитвенный дом Архангела Михаила. Молебен, акафист.
10.12 вторник 10-00 с. Оленье. Храм сет. Николая чудотворца. Молебен,
акафист.
10.12 вторник 12-00 с. Песковатка. Храм Святой Троицы. Молебен, акафист.
10.12 вторник 15-00 г. Дубовка. Свято-Вознесенский женский монастырь.
Молебен, акафист. Ночлег.
11.12 среда 12-00 с. Лозное. Храм вмч. Димитрия Солунского. Молебен,
акафист.
11.12 среда 15-00 г. Дубовка. Храм Троицы Живоначальной. Молебен,
акафист. Ночлег.
12.12 четверг 11-00 г. Дубовка. Храм Покрова Божией Матери. Молебен,
акафист.
12.12 четверг 16-00 р.п. Ерзовка. Храм Архангела Михаила. Молебен,
акафист. Ночлег.
13.12 пятница 11-00 г. Волгоград мкр. Водстрой. Молитвенный дом
Феодосия Черниговского. Молебен, акафист.
13.12 пятница 13-00 с. Орловка. Храм Архангела Михаила, Волгоградская
область, Городищенский район, молебен, акафист.
13.12 пятница 16-00 р.п. Городище. Храм иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радосте». Молебен, акафист. Ночлег.
14.12 суббота 11-00 п. ОПХ Новожизненское. Храм Воскресения Христова,
молебен, акафист.
14.12 суббота 13-30 п. Кузьмичи. Храм Иверской иконы Божией Матери,
молебен, акафист.
14.12 суббота 15-30 п. Котлубань. Храм Зосимы и Савватыя Соловецких,
молебен, акафист.
14.12 суббота 17-00 пос. Сады Придонья. Храм Иоанна Воина. Молебен,
акафист. Ночлег.
15.12 воскресенье 11-30 хут. Вертячий. Храм Троицы Живоначальной.
Молебен, акафист.
15.12 воскресенье 13-30 хут. Песковатка. Храм сет. Николая Чудотворца.
Молебен, акафист.
15.12 воскресенье 16-00 хут. Новая Надежда. Храм мц. Надежды
Аббакумовой. Молебен, акафист. Ночлег.
16.12 понедельник 09-00 г. Волгоград. Храм Архангела Гавриила. Молеберг,
акафист.
16.12 понедельник 12-00 с. Карповка. Храм апостола Павла. Молебен,
акафист.
16.12 понедельник 14-00 п. Горьковский. Храм равноапостольной Ольги.
Молебен, акафист.
16.12 понедельник 15-30 г. Волгоград. Краснополянская, д. 9. Храм св. кн.
Владимира Жилгородок. Молебен, акафист. Ночлег.
17.12 вторник 08-00 г. Волгоград. Храм иконы Божией Матери "Утоли моя
печали", молебен, акафист.
17.12 вторник 11-00 г. Волгоград. Храм св. Иосифа Астраханского, молебен,
акафист.
17.12 вторник 14-00 г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 16. Спасо-
Преображенский храм. Молебен, акафист. Ночлег.
18.12 среда 11-30 г. Волгоград, ул. Ангарская, 13. Храм святых
бессребреников Космы и Дамиана. Молебен, акафист.
18.12 среда 13-30 г. Волгоград. Казанский Кафедральный Собор. Молебен,
акафист. Ночлег.
19.12 четверг 12-00 г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 91/2. Храм Похвалы
Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист.
19.12 четверг 15-00 г. Волгоград, ул. Козловская, 43-А. Храм Воздвижения
Креста Господня, молебен, акафист. Ночлег.
20.12 пятница 11-00 г. Волгоград, ул. Иркутская, 12 (ВГМЗ№1).
Христорождественский храм. Молебен, акафист.
20.12 пятница 13-30 г. Волгоград, ул. Ярославская, 5. Храм в честь
Богоявления Господня, молебен, акафист.
20.12 пятница 16-30 г. Волгоград, ул. Туркменская, 15-Д. Храм Свято-
Никольский. Молебен, акафист. Ночлег.
21.12 суббота 11-30 г. Волгоград. Храм иконы Божией Матери "Знамение" на Зеленом кольце. Молебен, акафист.
21.12 суббота 15-00 г. Волгоград, пр-кт Университетский, 47. Храм Илии
пророка, молебен, акафист. Ночлег.
22.12 воскресенье 11-00 г. Волгоград, ул. Абганеровская, 110-А. Храм прп.
Никиты Мидикийского. Молебен, акафист.
22.12 воскресенье 14-00 г. Волгоград, ул. Никитина, 119-6. Храм вмц.
Параскевы. Молебен, акафист. Ночлег.
23.12 понедельник 10-00 г. Волгоград. Храм сет. Луки Войно-Ясенецкого при Волгоградском областном кардиоцентре. Молебен, акафист.
23.12 понедельник 12-00 г. Волгоград, ул. Кирова, 10а. Храм св. Сергия
Мечева при больнице №1, Молебен, акафист.
23.12 понедельник 14-30 г. Волгоград, пос. Веселая Балка, 51. Храм прп.
Амвросия Оптинского. Молебен, акафист.
23.12 понедельник 17-00 г. Волгоград, пос. Вторчермет, ул. Нижняя, 21-а.
Храм сет. Иннокентия Московского. Молебен, акафист. Ночлег.
24.12 вторник 11-00 г. Волгоград. Храм Александра Невского. Больница №4
"Каустик". Молебен, акафист.
24.12 вторник 13-00 г. Волгоград, ул. Гражданская, 32-А. Храм Успения
Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист.
24.12 вторник 16-30 г. Волгоград, ул. Сологубова, 26-А. Храм Николая
Чудотворца в Сарепте. Молебен, акафист. Ночлег.
25.12 среда 11-00 г. Волгоград. Храм святого адмирала Феодора Ушакова.
Молебен, акафист.
25.12 среда 13-30 г. Волгоград, пос. Южный, 9. Храм Флора и Лавра.
Молебен, акафист.
25.12 среда 17-00 г. Волгоград, пр-кт Столетова, 4. Храм Рождества
Пресвятой Богородицы. Молебен, акафист. Ночлег.
26.12 четверг 10-00 г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 2. Храм Иоанна
Предтечи. Молебен, акафист.
26.12 четверг 13-00 г. Волгоград, ул. Володарского, д. 15. Храм Урюпинской
иконы Божией Матери. Молебен, акафист.
26.12 четверг 16-30 г. Волгоград, ул. Чапаева, 26. Свято-Духов мужской
монастырь. Молебен, акафист. Ночлег.
27.12 пятница 11-00 г. Волгоград, ул. Ткачева, 1. Храм Сергия Радонежского. Молебен, акафист.
27.12 пятница 14-00 г. Волгоград. Храм Всех Святых на Мамаевом Кургане.
Молебен, акафист.
27.12 пятница 16-30 г. Волгоград, ул. Чуйкова, 57. Храм Всех святых, в земле Российской просиявших. Молебен, акафист. Ночлег.
28.12 суббота 12-00 г. Волгоград, ул. Пельше, д. 2. Храм Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии при больнице №5. Молебен, акафист.
28.12 суббота 15-00 г. Волгоград. ул. Туманяна, 38. Собор Иоанна
Кронштадтского. Молебен, акафист. Ночлег.
29.12 воскресенье 11-30 г. Волгоград, ул. Ополченская, 40. Храм иконы
Божией Матери "Нечаянная Радость”. Молебен, акафист.
29.12 воскресенье 14-00 г. Волгоград, пос. Верхнезареченский, ул. Дежнева,
2-Д. Храм прп. Паисия Величковского. Молебен, акафист.
29.12 воскресение 16-30 г. Волгоград, ул. Кастерина, 3, Храм Преображения
Господня на Спартановке. Молебен, акафист. Ночлег.
30.12 понедельник 10-00 г. Волгоград, ул. Дегтярева, д. 43 (Дом милосердия). Храм Пантелеймона Целителя. Молебен, акафист.
30.12 понедельник 12-30 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 11-а. Храм
свв. Петра и Февронии Муромских. Молебен, акафист.
30.12 понедельник 14-30 г. Волгоград. поселок ГЭС ТЗР Молитвенный дом Архангела Михаила. Молебен, акафист.
30.12 понедельник 17-00 выезд из Волгоградской епархии в Самару.
ИСТОЧНИК KP.RU