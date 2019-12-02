Мэрия Волгограда объявила конкурс на лучшую новогоднюю витрину

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-02T13:04:30+03:00

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Волгоград начал готовиться к Новому году: коммунальщики уже ставят елки, развешивают гирлянды - постепенно город наполняется огнями. Украшают свои витрины-магазины и местные бизнесмены. А чтоб подтолкнуть предпринимателей к обустройству красочных инсталляций, в мэрии Волгограда уже который год подряд проводят конкурс. В этом году этот творческий конкурс новогодних открыток-фотозон так и называется - «Наполни праздник чудесами». И он уже стартовал.

- Новогоднюю инсталляцию необходимо изготовить из влагостойкого материала, на зимнюю, новогоднюю или сказочную тематику. Принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные, - уточняют в администрации города.

Выбирать лучшие будут сами волгоградцы во время новогодних гуляний у главной Елки города. А 4 января жюри определит победителей в двух номинациях: «Новогодняя гостиная» и «Зимняя сказка».

- Победителей и призеров городского конкурса муниципалитет отметит дипломами, - отмечают в мэрии.

И акцентируют: при выбору победителей будут учитывать использование объемных объектов, применение нестандартных творческих и технических решений при оформлении новогодних инсталляций.

Заявки и сами конкурсные работы будут принимать в управлении по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, дом 19 (кабинет 222).

ИСТОЧНИК KP.RU