Под Волгоградом двое подростков угнали «Волгу», разбили ее в ДТП и сожгли

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-02T12:19:39+03:00

Молодые люди хотели продать чужое авто, но разбились в аварии по пути в село Лебяжье. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Два волгоградца: одному 19 лет, второму всего 17 - крепкие, здоровые - им бы учиться и работать, а они «покатились по наклонной». В погоне за легкими деньгами решили угнать машину, да еще и у кого - у пенсионера. Но даже с этим не справились: машину разбили, а сами теперь за решеткой.

- В полицию пришел 61-летний житель городка Петров Вал Волгоградской области и заявил, что у него угнали машину. Его «ГАЗ-3110» (1998 года выпуска) стояла в гараже в кооперативе, а ночью 30 ноября исчезла, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В районе объявили перехват и уже через некоторое время наряд ДПС обнаружил угнанную машину на окраине села Лебяжье. Правда, от отечественной легковушки почти ничего не осталось - она сгорела практически дотла.

Позже поймали и угонщиков-малолеток. Как признались в полиции, один из них узнал, что владелец авто не забирает ключ из замка зажигания своей машины. Парни сбили навесной замок с гаражного бокса и угнали «Волгу». Говорят, хотели продать, а деньги поделить.

Но все пошло не так. По дороге начинающий водитель не справился с управлением, и машина улетела в кювет. Легковушка несколько раз перевернулась, а после загорелась.

- По данному факту полицейские завели уголовное дело по статье «Кража, Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU