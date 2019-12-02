2019-12-02T11:53:29+03:00
Происшествия

Полицейский, нечаянно простреливший ногу коллеге, заплатит штраф 50 тысяч рублей

Мужчину уволили из органов внутренних дел
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейский забыл разрядить пистолет.Полицейский забыл разрядить пистолет.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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ЧП произошло летом этого года в ОВД Советского района Астрахани. 26 июля один из сотрудников полиции решил почистить табельное оружие. Он перезарядил пистолет. Мужчина был уверен, что патронов внутри не осталось и решил дать холостой по полу. Он нажал на спусковой крючок, но оружие выстрелило по-настоящему. Пуля сначала попала в каменную плитку, затем рикошетом отскочила в ногу стоящему рядом коллеге.

Пострадавшему вызвали «скорую», а сотрудника вызвали на «ковер». После внутреннего расследования из органов внутренних дел его уволили. А также возбудили уголовное дело по статье «халатность».

- Советский районный суд признал мужчину виновным. судья назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Так же астраханец в течение года не имеет права устраиваться на работу, связанную с организационно-распорядительными полномочиями в правоохранительных органах, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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