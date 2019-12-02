2019-12-02T11:52:29+03:00
Происшествия

В астраханском порту загорелось иранское судно с древесиной

Пожар вспыхнул в каюте
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Астраханской области.Фото с сайта ГУ МЧС по Астраханской области.
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Первый зимний день, а точнее ночь выдалась у астраханских спасателей «горячей», причем в прямом смысле: пожар за пожаром. Сначала крупное возгорание произошло в Трусовском районе: там вспыхнула мусорка, рядом с которой угорели два бомжа, потом пострадавшего обнаружили на месте пожара в Приволжском районе. А днем 2 декабря в астраханском порту загорелось астраханское судно с древесиной на борту.

- Сообщение о возгорании поступило нам примерно в 11.20 (по местному времени). Пожар вспыхнул на сухогрузе VAFA-2 (порт приписки: Исламская республика Иран), пришвартованного у причальной стенки ООО «Астраханский южный порт» по адресу улица Пушкина дом № 50 «Б», - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области. - По предварительным данным погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают силы и средства по рангу пожара №2.

Как стало известно «КП-Волгоград» судно перевозило древесину. Пожар вспыхнул во время разгрузочных работ. К счастью, огонь вовремя удалось потушить, и уже в 12.30 спасатели отчитались о том, что пожар локализован.

Очаг возгорания находился в каюте.

- Площадь повреждения составила 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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