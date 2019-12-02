2019-12-02T11:41:14+03:00
Происшествия

Под Волгоградом дальнобойщик погиб в горящей фуре

38-летний мужчина не успел выбраться
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина не смог выбраться из кабины.Мужчина не смог выбраться из кабины.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Фуру «МАН», из которой валил дым, заметили проезжающие автомобилисты. Они и тут же набрали дежурного МЧС и рассказали о ЧП возле села Орловка. Сами же ринулись помогать. Но огонь очень быстро распространялся. Вскоре вся кабина уже была объята с огнем. Огнетушители не помогали. Приехавшие на место происшествия пожарные быстро справились с огнем.

В кабине в момент возгорания находился дальнобойщик. Он не смог самостоятельно выбраться. Видимо, в этот момент крепко спал.

Пока специалисты не готовы назвать причину пожара: была ли это техническая неисправность механизмов или непотушенная сигарета.

Расследованием этого ЧП будет заниматься следственный комитет.

Еще один автомобиль сгорел в Старополтавском районе. Но там обошлось без жертв. Москвич 83 года выпуска кто-то поджег. Авто восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кольце у «Детского центра» в Волгограде обновят трамвайные пути
В Волгограде маршрутке №3 изменили схему движения: путь стал длиннее в пять раз
Предприятие, загрязняющее воздух в Дзержинском районе, наказали на 53 тысяч рублей
Подполковник запаса продавал должности и звания в Центре боевой подготовки Воздушно-космических сил
Пятая часть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей
20-летняя волгоградка на «Калине» проехала на "красный" и устроила аварию
Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на хамство таксистов и отсутствие чеков за поездку
В Волгограде обновят остановки за 30 миллионов рублей
Астраханца оштрафовали за перевернутый российский флаг над областным судом
На севере Волгограда улица превратилась в реку из-за порыва на водоводе
Бизнесмен из Астрахани поблагодарил волгоградских полицейских за раскрытый разбой
«Десятка» протаранила автобус, который везли на буксире в Волгограде
Банда волгоградцев грабила чабанские точки и угоняла овец
В Волгограде пьяный водитель сбил двух пенсионеров
У волгоградцев сгорели две иномарки