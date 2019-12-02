Под Волгоградом дальнобойщик погиб в горящей фуре

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-02T11:41:14+03:00

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Фуру «МАН», из которой валил дым, заметили проезжающие автомобилисты. Они и тут же набрали дежурного МЧС и рассказали о ЧП возле села Орловка. Сами же ринулись помогать. Но огонь очень быстро распространялся. Вскоре вся кабина уже была объята с огнем. Огнетушители не помогали. Приехавшие на место происшествия пожарные быстро справились с огнем.

В кабине в момент возгорания находился дальнобойщик. Он не смог самостоятельно выбраться. Видимо, в этот момент крепко спал.

Пока специалисты не готовы назвать причину пожара: была ли это техническая неисправность механизмов или непотушенная сигарета.

Расследованием этого ЧП будет заниматься следственный комитет.

Еще один автомобиль сгорел в Старополтавском районе. Но там обошлось без жертв. Москвич 83 года выпуска кто-то поджег. Авто восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU