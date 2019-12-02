2019-12-02T11:25:57+03:00
Общество

На кольце у «Детского центра» в Волгограде обновят трамвайные пути

Временно высаживать пассажиров трамваи будут у цирка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Специалисты МУП «Метроэлектротранс» начали менять трамвайные пути на разворотном кольце у «Детского центра» в Волгограде. Уже сегодня, 2 декабря, бригады приступили к работе. В планах - полностью заменить 50 метров полотна - старые рельсы демонтируют, а вместо них уложат новые.

Работы здесь на несколько дней. В связи с чем немного откорректируют схему движения трамваев на этом участке. В частности, трамваи маршрутов №№1, 2, 4 и 10 будут разворачиваться по внутреннему кольцу.

- Чтобы обеспечить безопасность граждан, высадка пассажиров будет осуществляться при въезде трамвая на кольцо со стороны цирка, - обращают внимание волгоградцев в администрации города. - Посадка пассажиров будет производиться на прежней посадочной площадке возле диспетчерской.

В мэрии напоминают, что в этом году «Метроэлектротранс» уже обновил 7 участков трамвайных путей: заменили полотно, пересекающее улицу Ангарская, участок между остановками «Лицей №7» и «Жилгородок», реконструирован переезд на пересечении с улицей Космонавтов, а также участки на линии скоростного трамвая и на маршруте трамвая №13 в Краснооктябрьском районе. Еще ранее новые трамвайные пути уложили у въезда в депо №2 на улице Ангарской и обновили переезды на улице Елецкой в Ворошиловском районе, проспекте Жукова и улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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