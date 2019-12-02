2019-12-02T11:06:32+03:00
Общество

В Волгограде маршрутке №3 изменили схему движения: путь стал длиннее в пять раз

Теперь автобус объезжает половину Краснооктябрьского района
Екатерина СИМОХИНА
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Маршрут стал длиннееМаршрут стал длиннееФото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Когда-то маршрут № 3 считался рекордсменом - как самый короткий в Волгограде: микроавтобус возил пассажиров по улице 39-й Гвардейской от Второй продольной до Первой и обратно. Сегодня он объезжает полрайона. Со второго декабря городские власти продлили маршрут почти в 5 раз. Перемены объясняют тем, что так удобнее жителям района и работникам завода «Титан-Баррикады». Конечная осталась на 39-й Гвардейской.

Итак, как пойдет маршрутка: от магазина «МАН» на 39-й Гвардейской она спустится вниз ко 2-й Продольной, далее по малому проспекту Ленина микроавтобус проследует до проходной «Титан-Баррикады», затем поднимется по улице Титова до рынка. Возле ТК «Титовский» будет конечная.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, интервал движения останется таким же, как раньше – маршрутка будет ходить каждые 5 минут. Для этого пришлось добавить дополнительные машины. Протяженность пути теперь - 6,1 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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