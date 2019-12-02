2019-12-02T11:00:03+03:00
Общество

Предприятие, загрязняющее воздух в Дзержинском районе, наказали на 53 тысяч рублей

Завод по производству оцинкованной стали не следил за выбросами
Екатерина МАЛИНИНА
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Предприятие наказали штрафов.Предприятие наказали штрафов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Природоохранная прокуратура проводит проверки предприятий несколько раз в месяц. В список плановой ревизии попало ООО «РАДУГА ЦИНК ЛИСТ», расположенное на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. Сотрудники ведомства изучили и документацию, и само оборудование, на котором производится оцинкованная сталь.

Оказалось, что на заводе не было производственного контроля за соблюдения ПДК выбросов. То есть выбросы были, а вот сколько в каком составе – неизвестно. Программа производственного контроля на предприятии оказалась устаревшей и давно не соответствует законодательству. Также руководство забыло внести плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Помощник прокурора возбудил 4 постановления в отношении должностного лица и самой компании. Общая сумма штрафов составила 53 тысячи рублей. Трех сотрудников наказали дисциплинарным взысканием.

Кстати, все нарушения на заводе уже устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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