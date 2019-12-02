2019-12-02T11:24:01+03:00
Происшествия

Подполковник запаса продавал должности и звания в Центре боевой подготовки Воздушно-космических сил

Он отсидит один год в колонии поселения
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина получил год колонии.Мужчина получил год колонии.
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В Астрахани вынесли приговор 39-летнему подполковнику запаса, бывшему военнослужащему Центру боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Уроженец Саратовской области решил сыграть на желании своих коллег и просто астраханцев получать хорошую зарплату. Армия сейчас дает хорошие гарантии: по жилью, по материальному обеспечению. Служить становится почетным. Поэтому, многие клюнули на предложение предприимчивого военного. Он за деньги обещал кого-то устроить служить по контракту, кому-то повышение, кому-то новое звание. Брал от 100 рублей в зависимости от "сложности" задачи. Но не помог, а просто собирал деньги. Кстати, из пострадавших никто не жаловался - не хотели признаваться, что пытались купить себе должность.

Расследование преступлений проводили следователи УФСБ по Астраханской области. Они собрали доказательства вины подполковника и возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным. По приговору он отсидит 1 год в колонии-поселения и выплатить 480 тысяч рублей всем, кого обманул. Именно такую сумму мужчина успел заработать за это время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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