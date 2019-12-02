2019-12-02T09:56:36+03:00
Общество

Пятая часть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей

Средняя зарплата в регионе – 25 тысяч
Екатерина МАЛИНИНА
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Богатых среди волгоградцев очень мало.Богатых среди волгоградцев очень мало.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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"РИА Новости" опубликовали традиционный рейтинг зарплат в регионах – третий за год. Основываются исследователи на официальных статистических данных. На этот раз аналитики делали акцент на разнице доходов населения: тех, кто получает больше 100 тысяч рублей и тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей.

Общая тенденция по стране: количество стотысячников стало больше во многих регионах (не только на богатом севере и в «золотой» Мсокве). Уменьшилась доля тех, кому платят меньше 15 тысяч рублей. Специалисты связывают это с повышением МРОТ. Кстати, разница между доходами самых богатых и самых бедных (индекс Джини) - у нас по мировым стандартам не такая большая 0,4. Например, в Европе она составляет от 0,25 до 0,35. В Америке – 0,45, в Китае – 0,47.

В Волгоградская область попала на 64 место по уровню зарплаты. Волгоградцы получают в среднем 25,3 тысяч рублей. У лидера рейтинга – Чукотки этот уровень достиг 78 тысяч рублей. У Москвы – 66 тысяч рублей.

А вот доля тех, кто может похвастаться зарплатами больше 100 тысяч в Волгограде очень мало, всего 1,4 процента. на Чукотке эта цифра достигает 32 процентов, в Москве, 27 процентов.

А вот людей, получающих меньше 15 тысяч в Волгоградской области много - около 19 процентов, почти пятая часть всего населения. хотя во многих регионах таких зарплат не набирается и одного процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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