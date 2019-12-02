20-летняя волгоградка на «Калине» проехала на "красный" и устроила аварию
Авария в Ворошиловском районе произошла 1 декабря около часа дня. 20-летняя девушка на «Ладе Калине» поднималась по Огарева и на пересечении с Козловской не остановилась на «красный», а продолжила движение. В этот момент на перекресток выехала 36-летняя дама на «Ниссане». Машины столкнулись. В аварии пострадала волгоградка из «Лады». Ее с травмами доставили в больницу.
Еще одна авария с пострадавшими случилась в Дзержинском районе Волгограда. 43-летний мужчина на грузовике «Скания» ехал по 3-й Продольной в среднем ряду. При перестроении в соседний ряд не уступил дорогу 24-летнему водителю на «Оке». От удара маленькую машину отбросило на обочину. Автомобиль врезался в дерево. В ДТП серьезно пострадала пассажирка «Оки». Девушка попала в больницу.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
Маленькую машинку отбросило на дерево.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
ИСТОЧНИК KP.RU