2019-12-02T09:24:52+03:00
Происшествия

20-летняя волгоградка на «Калине» проехала на "красный" и устроила аварию

Она столкнулся с другой автоледи
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушка проехала на "красный".Девушка проехала на "красный".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария в Ворошиловском районе произошла 1 декабря около часа дня. 20-летняя девушка на «Ладе Калине» поднималась по Огарева и на пересечении с Козловской не остановилась на «красный», а продолжила движение. В этот момент на перекресток выехала 36-летняя дама на «Ниссане». Машины столкнулись. В аварии пострадала волгоградка из «Лады». Ее с травмами доставили в больницу.

Еще одна авария с пострадавшими случилась в Дзержинском районе Волгограда. 43-летний мужчина на грузовике «Скания» ехал по 3-й Продольной в среднем ряду. При перестроении в соседний ряд не уступил дорогу 24-летнему водителю на «Оке». От удара маленькую машину отбросило на обочину. Автомобиль врезался в дерево. В ДТП серьезно пострадала пассажирка «Оки». Девушка попала в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Маленькую машинку отбросило на дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Маленькую машинку отбросило на дерево.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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