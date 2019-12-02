Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на хамство таксистов и отсутствие чеков за поездку

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-02T08:48:17+03:00

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Волгоградцы довольно часто пользуются такси. И оно, кстати, у нас одно из самых дешевых в стране. Но очень многие недовольны качеством поездок. Кому-то водитель нахамил, к кому-то отказался приехать, у кого-то было накурено в машине. Претензий много. Правда, большинство клиентов никуда не жалуется – просто не знает, куда обращаться.

Роспотребнадзор решил провести горячую линию по этому вопросу. В итоге в ведомство позвонили десять человек, один волгоградец пришел на личный прием, еще один написал заявление.

Чаще всего люди недовольны отказом из-за дальности поездки, временем прибытия, отсуствием визитки с фотографией, отсутствием информации о перевозчике, сменой маршрута. Также много жалоб на хамство и грубость водителей. Также волгоградские таксисты отказываются выдавать чеки ха поездку.

Обратившимся помогли составить претензии в адрес перевозчика. Возможно, кому-то и удастся отстоять свои права в борьбе со службой такси.

ИСТОЧНИК KP.RU