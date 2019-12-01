В Волгограде обновят остановки за 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-01T18:02:21+03:00

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На сайте госзакупок появился лот ценой 29 миллионов 999 тысяч рублей. Центр организации закупок Волгоградской области покупает остановочные комплексы. Всего 81 штуку. Причем остановки должны быть трех разных типов. №1 и №2 – из стеклопластика и металлических основ. Различаются они только цветом конструкций. Остановка под №3 - из каленого стекла и металла. Закрыта в отличие первых двух с обеих сторон. И выглядит дороже и стоит на порядок больше.

Остановки первого и второго типа отличаются только цветом.

В Тракторозаводском районе поставят 13 остановок, на Красном – 12, в Дзержинском районе – 9, в Центральном – 4, в Ворошиловском - 13, в Советском - 9, в Кировском - 13, в Красноармейском – 8. Планируется, что почти везде появятся комплексы первого и второго типа и только в центре - №3.

Общая стоимость контракта – 29 миллионов 995 тысяч рублей. В среднем на остановку – 370 тысяч рублей - это с установкой и благоустройством вокруг. Не мало. Например, в Астрахани недавно сделали остановки стоимостью 125 тысяч рублей. Немногим хуже, чем собираются возвести у нас. Но даже эта цена вызвала негодование астраханцев, мол, дорого. Просто, они не видели наших.

Такая остановка появится на Детском центре и на улице Рокоссовского.

В Волгограде новые остановки появились перед ЧМ-2018 года. И вызвали множество нареканий со стороны волгоградцев. Хотя и обошлись они городу по цене квартиры и оборудованы были электронным табло, но совсем не спасали от солнца летом.И даже суперпрочное стекло не спасло несколько комплексов от вандалов. Затем появились «дешевые» остановки, которые были уже не прозрачными, пластиковыми, но волгоградцы оказались недовольны и этим вариантом. Их прозвали пивными бутылками. За чудесный коричневый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU