Астраханца оштрафовали за перевернутый российский флаг над областным судом

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-01T15:27:44+03:00

Он повесил его во время ремонтных работ

Изменить размер текста: A A

Необычное дело слушали в мировом суде Кировского района Астрахани. Астраханца судили за «нарушение порядка официального использования Государственного флага Российской». Нет, мужчина не дипломат и не экстремист – он обычный рабочий, который, видимо, плохо знает символику страны, в которой живет. Как и многие из нас.

В августе этого года в соцсетях появилась фотография Астраханского областного суда. Над шикарным зданием развевался флаг. Только совсем не российский. От нашего его отличала очередность полос. Вместо бело-сине-красного – Красно- сине-белый.

Ошибку заметили пользователи, но не сами судьи. После публикации в интернете, началось разбирательство. Выяснилось, что 16 августа на мансарде проходили ремонтные работы. Бригада снимала флаг на время. А вот вешал его 58-летний астраханец. Но мужчина не вспомнил, как на самом деле должен выглядеть символ страны. Закрепил так, как под руку попался.

Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле (видимо, имелись в виду сильная болезнь с помутнением рассудка или неоконченное образование). Астраханца оштрафовали на две тысячи рублей. У него есть время обжаловать приговор.

К сожалению, сотрудникам суда никакого наказания по закону не предусмотрено. Хотя многие считают, то им тоже неплохо подучиться. Ведь флаг провисел так несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU