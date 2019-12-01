На севере Волгограда улица превратилась в реку из-за порыва на водоводе

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-01T14:43:10+03:00

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Где-то 1 декабря идет снег и стоят трескучие морозы, в Волгограде пасмурно и бьет фонтан прямо на дороге. В соцсетях появилось видео, как возле школы №1 на улице Ополченской в Тракторозаводском районе из колодца вытекает вода. Дорога превратилась в большую реку. Водителям советуют объезжать это место стороной. Пользователи упражняются в остроумии, а сотрудники водоканала устраняют аварию.

- Все дело в порыве трубы диаметром 300 миллиметров. Вот уже час на месте работает аварийная бригада, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения».

ghest_vlg В Тракторозаводском районе вода из колодца бьет фонтаном

Но для того, чтобы отремонтировать водопровод, придется воду перекрыть. Так что ближайшие к месту аварии дома останутся на несколько часов без воды. Скорее всего, к вечеру все неполадки должны устранить и воду дадут.

Хорошо, что сейчас плюсовая температура. Это облегчит работу сотрудникам водоканала. Хочется верить, что в ближайшее время мороза не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU