На севере Волгограда улица превратилась в реку из-за порыва на водоводе
Где-то 1 декабря идет снег и стоят трескучие морозы, в Волгограде пасмурно и бьет фонтан прямо на дороге. В соцсетях появилось видео, как возле школы №1 на улице Ополченской в Тракторозаводском районе из колодца вытекает вода. Дорога превратилась в большую реку. Водителям советуют объезжать это место стороной. Пользователи упражняются в остроумии, а сотрудники водоканала устраняют аварию.
- Все дело в порыве трубы диаметром 300 миллиметров. Вот уже час на месте работает аварийная бригада, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения».
Но для того, чтобы отремонтировать водопровод, придется воду перекрыть. Так что ближайшие к месту аварии дома останутся на несколько часов без воды. Скорее всего, к вечеру все неполадки должны устранить и воду дадут.
Хорошо, что сейчас плюсовая температура. Это облегчит работу сотрудникам водоканала. Хочется верить, что в ближайшее время мороза не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU