Бизнесмен из Астрахани поблагодарил волгоградских полицейских за раскрытый разбой

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-01T13:36:17+03:00

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Письмо из Астрахани со словами благодарности пришло на имя Александра Кравченко, руководителя ГУ МВД по Волгоградской области. Автор письма – индивидуальный предприниматель, которому принадлежит заправка в Светлоярском районе. 23 ноября ноью на нее произошло разбойное нападение. Мужчина под угрозой расправы потребовал у оператора всю наличность из кассы. Женщина отдала 90 тысяч рублей. Как только преступник исчез, она вызвала полицию. На место ЧП приехали оперативные работники, следователи.

Благодаря слаженной и четкой работе разбойника нашли быстро. Он оказался 43-летний житель Светлоярского района, которому срочно понадобились деньги. Решение пришло спонтанно – он решился на нападение.

Бизнесмен видел, как работали волгоградские полицейские, как брали показания, как искали преступника. Поэтому и решил сказать «спасибо» за их работу.

Разбойника ждет наказание - до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU