«Десятка» протаранила автобус, который везли на буксире в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-01T10:57:47+03:00

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Авария произошла в Дзержинском районе в половине десятого утра. Военный «Урал» вез на жесткой сцепке пассажирский автобус по шоссе Авиаторов. Машина сломалась, и ее нужно было доставить в автопарк. Но на перекрестке с улице Ангарской в них врезалась десятка. Водитель не предоставил преимущество, хотя ехал по второстепенной дороге. Удар пришелся в сцепку. По касательной протаранило и общественный транспорт.

В ДТП пострадала женщина-кондуктор. На место вызвали «скорую», сотрудников ГИБДД. Ее увезли на неотложке в больницу. Пассажиров в салоне автобуса на момент аварии не было.

Сейчас предстоит разобраться о всех обстоятельствах ДТП. Соблюдал ли правила водитель грузового авто при транспортировке, какие правила нарушил водитель "десятки".

Водителей просят быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Особенно в такую переменчивую погоду, как сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU