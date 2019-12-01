Банда волгоградцев грабила чабанские точки и угоняла овец

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-01T10:15:05+03:00

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Сначала в полицию пришло заявление от чабана в Дубовском районе. Мужчина расссказал, что 14 ноября к нему на точку, где он пас отару, подъехали вооруженные мужчины в масках. У них с собой были биты и пистолет. Бандиты заперли пастуха в вагончике, а сами погрузили 15 овец в прицеп и на «шестерке» увезли груз в неизвестном направлении. Описать грабителей пострадавший не мог: нападавшие были в масках.

На следующее преступление любители баранины решились через несколько дней. Они напали на чабана в Ольховском районе. Также заперли и увезли на этот раз 20 животных. Но благодаря оперативной работе сотрудников полиции похитителей задержали, когда они в грузовой «Газели» везли овец к себе на точку «хранения». Сначала задержали троих участников банды: двух жителей Калачевского района и одного жителя Ольховского района. Вскоре вышли ее на одного члена группы – волгоградца.

У грабителей нашли маски, биты, пистолет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всем троим предстоит ответить за разбой и грабеж.

У мужчин изъяли маски с прорезями для глаз, пневматический пистолет, биты, «шестерка» и «ГАЗель».

ИСТОЧНИК KP.RU