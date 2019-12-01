В Волгограде пьяный водитель сбил двух пенсионеров
Авария на улице Пархоменко произошла около семи часов вечера 30 декабря. Два пенсионера переходили улицу Пархоменко по пешеходному переходу. Неожиданно на них вылетел «Опель Астра». Иномарка сбила 72-летнюю женщину и 71-летнего мужчину. Очевидцы вызвали «скорую». Пожилым людям потребовалась помощь медиков. На неотложке их доставили в больницу с травмами. На место приехали также сотрудники ГИБДД. Водитель иномарки с места ДТП не сбежал. У него в крови обнаружили алкоголь. Так что 55-летнему водителю предстоит ответить за наезд на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.
В Волгограде в субботу также сбили 81-летнего пенсионера. Мужчина на ВАЗ 2112 поздно заметил дедушку, перебегающего улицу Курчатова. Пешеход в больнице. На 62-летнего волгоградца на проспекте маршала Жукова наехал «Хендай Солярис». Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Еще одного пострадавшего в аварии отвезли на «скорой» из Волжского. 50-летний мужчина в половине десятого вечера шел под двору на улице Горького,35А. На него задним ходом наехала машина. Но водитель скрылся с места ДТП. Сейчас полиция разыскивает нарушителя. Волжанин в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU