В Волгограде пьяный водитель сбил двух пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-01T09:49:15+03:00

Всего за сутки под колесами авто оказались пять пешеходов

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Авария на улице Пархоменко произошла около семи часов вечера 30 декабря. Два пенсионера переходили улицу Пархоменко по пешеходному переходу. Неожиданно на них вылетел «Опель Астра». Иномарка сбила 72-летнюю женщину и 71-летнего мужчину. Очевидцы вызвали «скорую». Пожилым людям потребовалась помощь медиков. На неотложке их доставили в больницу с травмами. На место приехали также сотрудники ГИБДД. Водитель иномарки с места ДТП не сбежал. У него в крови обнаружили алкоголь. Так что 55-летнему водителю предстоит ответить за наезд на пешеходов в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

В Волгограде в субботу также сбили 81-летнего пенсионера. Мужчина на ВАЗ 2112 поздно заметил дедушку, перебегающего улицу Курчатова. Пешеход в больнице. На 62-летнего волгоградца на проспекте маршала Жукова наехал «Хендай Солярис». Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Еще одного пострадавшего в аварии отвезли на «скорой» из Волжского. 50-летний мужчина в половине десятого вечера шел под двору на улице Горького,35А. На него задним ходом наехала машина. Но водитель скрылся с места ДТП. Сейчас полиция разыскивает нарушителя. Волжанин в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU