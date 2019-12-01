У волгоградцев сгорели две иномарки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-01T09:04:44+03:00

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Зарево в одном из дворов по улице Некрасова в Камышине местные жители заметили чуть позже двух ночи. Очевидцы позвонили дежурному МЧС и сообщили о пожаре. Загорелся «Мерседес». Кто-то пытался потушить огонь, но пламя уже полностью охватило машину, а затем перекинулось на соседний автомобиль «Фольксваген». Пожарные были на месте через пять минут. Они справились с огнем очень быстро. Итог ЧП: одна машина выгорела полностью, у второй сгорел моторный отсек и частично пострадал салон. Автомобиль можно восстановить, но это будет стоить больших денег. Остальные владельцы порадовались, что пламя не задело их автомобили.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание проводки. Возможно, водитель «Мерседеса» не очень хорошо следил за своей «ласточкой», поэтому допустил проблему с электроникой.

ИСТОЧНИК KP.RU