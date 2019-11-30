2019-11-30T16:13:21+03:00
Происшествия

Ночью в Волгоградской области сгорели две машины

Причины ЧП устанавливают эксперты
Юлия Данильченко
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Минувшей ночью спасатели ГУ МЧС по Волгоградской области затушили две машины. Одна из них загорелась после полуночи 30 ноября в Камышинском районе в городе Петров Вал. Это была старенькая «Волга», припаркованная на переезде Совхозный. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы, на место примчались расчеты 27-й пожарно-спасательной части.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрической проводки автомобиля, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Около трех часов ночи по пока неустановленной причине пожар вспыхнул в Урюпинске на улице Буденного прямо в гараже частного дома: огонь охватил Lifan 2016-го года выпуска. владельцы сами сообщили о случившемся на пульт диспетчера. Спасатели своевременно ликвидировали очаг горения, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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