2019-11-30T14:33:21+03:00
Общество

Тысяча автомобилистов высказалась, где нужны парковки в Волгограде

Все желающие могут пройти онлайн-тестирование
Юлия Данильченко
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Власти Волгограда продолжают изучать проблему нехваток парковочных мест. Делается это, конечно, с перспективой для горожан, имеющих автомобили. Для начала запустили соцопрос, который с 19 ноября прошли более тысячи волгоградцев. Большая часть определила как минимум один район, где катастрофически не хватает парковок – Центральный.

Анкетирование продлится до 7 декабря. Высказать свое мнение о сложившейся ситуации могут все желающие. Вопросов много, но по итогам получается подробный анализ, который поможет взглянуть на проблему иначе.

- Анкета содержит в себе вопросы о частоте пользования личным автомобилем по будням и выходные, вариантах использования имеющегося в городе парковок и так далее. При разработке проекта по организации парковочного пространства мэрией будут учтены пожелания граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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