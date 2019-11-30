Волгоградец продал тысячу поддельных бланков ОСАГО

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-30T11:14:44+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автомобилисты знали, что документы фальшивые и в ДТП бесполезны, но все равно покупали

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Уголовное дело по статье за «изготовление и оборот поддельных документов» возбудили в отношении 34-летнего жителя Кировского района Волгограда. Мужчина зарабатывал тем, что продавал фальшивые бланки ОСАГО. Для объявлений он использовал соцсети. Потенциальные клиенты прекрасно знали все риски: продавец не скрывал, что документы в случае ДТП бесполезны, то есть никаких выплат и покрытия материального ущерба не ждать. Но все равно покупали.

- Как установили полицейские, подозреваемый, используя полученные от клиентов данные, в различных страховых компаниях оформлял для них полисы ОСАГО, где в качестве транспортных средств указывал мототехнику, а затем с помощью графических редакторов изменял в бланках характеристики транспортных средства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего подозреваемый изготовил тысячу документов. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU