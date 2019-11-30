2019-11-30T11:14:44+03:00
Происшествия

Волгоградец продал тысячу поддельных бланков ОСАГО

Автомобилисты знали, что документы фальшивые и в ДТП бесполезны, но все равно покупали
Юлия Данильченко
Поделиться:
Ему грозит до двух лет тюрьмы.Ему грозит до двух лет тюрьмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Уголовное дело по статье за «изготовление и оборот поддельных документов» возбудили в отношении 34-летнего жителя Кировского района Волгограда. Мужчина зарабатывал тем, что продавал фальшивые бланки ОСАГО. Для объявлений он использовал соцсети. Потенциальные клиенты прекрасно знали все риски: продавец не скрывал, что документы в случае ДТП бесполезны, то есть никаких выплат и покрытия материального ущерба не ждать. Но все равно покупали.

- Как установили полицейские, подозреваемый, используя полученные от клиентов данные, в различных страховых компаниях оформлял для них полисы ОСАГО, где в качестве транспортных средств указывал мототехнику, а затем с помощью графических редакторов изменял в бланках характеристики транспортных средства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего подозреваемый изготовил тысячу документов. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Травма головы и перелом бедра: на трассе «Волгоград-Астрахань» водитель «скорой» сбил ребенка
Прокуроры через суд добились освобождения затона Волги от тонущего дебаркадера
Осторожно на дорогах: волгоградская ГАИ предупреждает водителей о гололеде и тумане
Автоледи на иномарке сбила на «зебре» волгоградку с 6-летней внучкой
В Волгограде снесут самовольно построенный ресторанный комплекс
Дорожники Волгограда справились с последствиями ледяного дождя
Больше всего волгоградцы тратят на транспортные и коммунальные услуги
С волгоградца дважды требовали транспортный налог за 40 машин
В Волгограде судят банду, заработавшую на страховках и липовых ДТП почти два миллиона рублей
В Волгограде из-за гололеда может сорваться вывоз мусора
В Волгоградском лесу нашли самый редкий в мире гриб - звездовик
В Волгограде из-за тумана не смог сесть самолет из Москвы
Спасение кота, примерзшего ко льду в Астрахани, попало на видео
На ремонт и строительство волгоградских трасс в 2020 году потратят 4,36 миллиарда рублей
В Волгограде судебный пристав хитрил на работе ради показателей
Проспект Жукова в Волгограде украсит шаро-ель
В Волжском грабитель-наркоман напал с ножом на офис микрозаймов
На волгоградские трассы для борьбы с гололедом вывели 66 спецмашин
Волгоградская полиция отобрала у браконьеров четыре тысячи живых раков
Мэрия Волгограда взяла на контроль УК, которые не посыпали от гололеда тротуары
После опиловки Сталинградский тополь еще поживет
Волгоградцев приглашают выгодно посетить «Конфетки-Бараночки»
Волгоградские больницы оштрафовали за плохое молоко для пациентов
Волгоградка на иномарке протаранила грузовик-эвакуатор
Волгоградским старикам повысят пенсии - в среднем на 900 рублей