2019-11-30T09:42:31+03:00
Происшествия

Травма головы и перелом бедра: на трассе «Волгоград-Астрахань» водитель «скорой» сбил ребенка

Уголовное дело в отношении водителя передали в суд
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.
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45-летний водитель «скорой помощи» из Астрахани, который обвиняется по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», предстанет перед судом. ДТП произошло 5 августа 2019 года на трассе «Волгоград - Астрахань». Как установили следователи УМВД, около шести часов вечера маршрутка, ехавшая из каспийской столицы в село Сасыколи, остановилась на обочине. 8-летний мальчик выскочил на улицу раньше бабушки, которая его сопровождала.

- Он первым покинул салон и выбежал на дорогу из-за стоявшего транспортного средства. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением, - рассказал «КП-Волгоград» следователь отдела по расследованию ДТП Максим Алиев.

В пресс-службе областного Главка добавили, что дело передано в прокуратуру Харабалинского района, а главврачу, где работал водитель, вынесли представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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