Прокуроры через суд добились освобождения затона Волги от тонущего дебаркадера

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-30T09:21:51+03:00

У собственника многотонного «Баламута» даже не было договора водопользования

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Дебаркадер «Баламут», длина которого более полукилометра, незаконно «припарковался» в акватории Краснослободского затона Волги. И так бы и находился там. если бы им не заинтересовалась Волгоградская транспортная прокуратура, которая провела проверку документов, а также технического состояния плавучей пристани. Нарушений нашлось немало.

- Установлено, что размещение причала в акватории реки осуществляется в отсутствие договора водопользования, дебаркадер находится в негодном техническом состоянии, создающем предпосылки к затоплению и причинению ущерба окружающей среде, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Центральный районный суд Волгограда, рассматривавший это дело, согласился с доводами прокуроров. Собственник «Баламута» теперь уже по решению суда обязан освободить затон. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU