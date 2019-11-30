2019-11-30T09:08:02+03:00
Общество

Осторожно на дорогах: волгоградская ГАИ предупреждает водителей о гололеде и тумане

В ближайшие дни на трассах сохранится сложная обстановка
Юлия Данильченко
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Как бы добросовестно не работали дорожные службы, мокрая трасса – не лучшее место для гонок.Как бы добросовестно не работали дорожные службы, мокрая трасса – не лучшее место для гонок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Декабрь в Волгограде и области начнется с дождей, небольшого снега, туманов и гололеда. Такая непогода заметно усугубит обстановку на дорогах вплоть до 2-го числа первого зимнего месяца. В связи с этим автомобилистам напоминают о некоторых ограничениях, которые необходимо соблюдать, чтобы минимизировать аварии. Самое главное правило – не гонять. Как бы добросовестно не работали дорожные службы, мокрая трасса – не лучшее место для гонок.

- Необходимо уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах. Наибольшая вероятность возникновения гололёда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения транспортных средств - перед перекрестками и пешеходными переходами, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Это же касается и пешеходов: нельзя выбегать на дорогу, не убедившись в безопасности. На тротуарах лучше тоже не спешить, передвигаться аккуратно и лучше всего использовать световозвращающие элементы на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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