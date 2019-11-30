Автоледи на иномарке сбила на «зебре» волгоградку с 6-летней внучкой

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-30T08:57:22+03:00

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Десять аварий с пострадавшими зафиксировали инспекторы ГИБДД на территории Волгоградской области 29 ноября. Немалую роль в ДТП сыграла непогода: магистрали Волгограда и региона сковал гололед. Усложнил дорожную обстановку густой туман. По этим или каким-то другим причинам, которые установят полицейские, 31-летняя автоледи не остановилась перед пешеходным переходом и сбила бабушку с внучкой.

Случилось это в Ворошиловском районе около пяти часов вечера. Женщина за рулем «Митсубиси Аутлендер» ехала по улице Огарева со стороны Козловской в сторону Симбирской. Поворачивая на Социалистическую, она не убедилась в безопасности маневра, проигнорировала светофор. В этот момент на «зебре» находилась 58-летняя женщина и 6-летняя девочка. Обе получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу.

- В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД обращается с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU