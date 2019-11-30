В Волгограде снесут самовольно построенный ресторанный комплекс

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-30T08:42:37+03:00

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Еще в 2018 году администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд, который касался сноса незаконно строившегося гостиничного комплекса на улице Лермонтова. Здесь без разрешительных документов появились одноэтажный автосервис, двухэтажное здание автомойки, а также недостроенные гостиница, двухэтажное кафе и еще одна автомойка.

Тогда суд принял решение о демонтаже помещений, но владелец не согласился и подал апелляцию. Рассматривал ее Верховный суд РФ. Сначала сторона ходатайствовала о приостановке исполнительного производства о сносе и пыталась доказать, что ничего самовольного в строительстве нет.

- Суд, оценив и исследовав содержание поданного обществом заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения данного заявления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU