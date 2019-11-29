Дорожники Волгограда справились с последствиями ледяного дождя

29 Нояб. 19:56 2019-11-29T19:56:49+03:00

На магистралях города работали 75 единиц техники и 300 человек

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29 ноября на Волгоград обрушился первый в этом году серьезный гололед. Тротуары и проезжая часть покрылись тонким слоем подмерзшей влаги, отчего передвигаться по городу стало затруднительно. Предвидя такую погоду, власти города-героя усилили дорожные службы вечером 28 ноября. Уже тогда главные дороги засыпали реагентами, чтобы к утру минимизировать количество аварий и заторов.

Весь день дорожники повторно обрабатывали основные проезжие части. Там, где использование спецтехники было невозможно, работали вручную.

- Всего на дороги и тротуары Волгограда дорожно-коммунальные службы нанесли 2350 тонн противогололедных средств. В течение дня в обработке дорог и тротуаров было задействовано свыше 300 человек и порядка 75 единиц техники, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU