2019-11-29T18:03:06+03:00
Общество

Больше всего волгоградцы тратят на транспортные и коммунальные услуги

За год горожане отдали за платные услуги 122 миллиарда рублей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградстат посчитал, сколько и куда тратят волгоградцы кровно заработанные. Начиная с января и по октябрь 2019 года на платные услуги, горожане потратили целых 122 миллиарда рублей. Это незначительно, но выше прошлогодних показателей. Основная статья расходов - услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые составляют 28,3%. На втором и третьем месте практически наравне - транспортные (15,4%) и телекоммуникационные услуги (15,0%). Четвертое место занимают бытовые услуги (13,3%), а пятое – образовательные (7,6%).

Эти пять жизненно необходимых сфер жизни поглощают 79,6% от общего объема платных услуг

- Более половины объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С волгоградца дважды требовали транспортный налог за 40 машин
В Волгограде судят банду, заработавшую на страховках и липовых ДТП почти два миллиона рублей
В Волгограде из-за гололеда может сорваться вывоз мусора
В Волгоградском лесу нашли самый редкий в мире гриб - звездовик
В Волгограде из-за тумана не смог сесть самолет из Москвы
Спасение кота, примерзшего ко льду в Астрахани, попало на видео
На ремонт и строительство волгоградских трасс в 2020 году потратят 4,36 миллиарда рублей
В Волгограде судебный пристав хитрил на работе ради показателей
Проспект Жукова в Волгограде украсит шаро-ель
В Волжском грабитель-наркоман напал с ножом на офис микрозаймов
На волгоградские трассы для борьбы с гололедом вывели 66 спецмашин
Волгоградская полиция отобрала у браконьеров четыре тысячи живых раков
Мэрия Волгограда взяла на контроль УК, которые не посыпали от гололеда тротуары
После опиловки Сталинградский тополь еще поживет
Волгоградцев приглашают выгодно посетить «Конфетки-Бараночки»
Волгоградские больницы оштрафовали за плохое молоко для пациентов
Волгоградка на иномарке протаранила грузовик-эвакуатор
Волгоградским старикам повысят пенсии - в среднем на 900 рублей