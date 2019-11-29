Больше всего волгоградцы тратят на транспортные и коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-29T18:03:06+03:00

За год горожане отдали за платные услуги 122 миллиарда рублей

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Волгоградстат посчитал, сколько и куда тратят волгоградцы кровно заработанные. Начиная с января и по октябрь 2019 года на платные услуги, горожане потратили целых 122 миллиарда рублей. Это незначительно, но выше прошлогодних показателей. Основная статья расходов - услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые составляют 28,3%. На втором и третьем месте практически наравне - транспортные (15,4%) и телекоммуникационные услуги (15,0%). Четвертое место занимают бытовые услуги (13,3%), а пятое – образовательные (7,6%).

Эти пять жизненно необходимых сфер жизни поглощают 79,6% от общего объема платных услуг

- Более половины объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU