С волгоградца дважды требовали транспортный налог за 40 машин

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-29T17:51:57+03:00

Заплатить налоги мало - надо еще и доказать, что заплатил. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Так бывает: заплатишь транспортный налог и спишь спокойно, а потом получаешь письмо о якобы неуплаченной пошлине на уже давно проданное и забытое авто. У жителя Тракторозаводского района Волгограда вместо одной машины было целых 40, да и налог внушительный – 102 тысячи рублей. Доказывать свою законопослушность пришлось спустя годы. В 2014 году, когда мужчина имел целый автопарк и, скорее всего, занимался перепродажей автомобилей, налоговая служба и потребовала заплатить за транспорт.

В 2016 году волгоградец полностью расквитался с долгами, что доказывают и документы. А в 2019-ом прилетели «письма счастья»: должен и все тут. Дело рассматривал Тракторзаводской районный суд. Причем оба раза.

- В ходе судебного разбирательства был выявлен факт незаконности повторно заявленных административных требований Инспекции к ответчику. В этой связи, в адрес административного истца было вынесено частное определение об обращении внимания руководителя Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №9 по Волгоградской области на выявленные нарушения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU