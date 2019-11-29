В Волгограде судят банду, заработавшую на страховках и липовых ДТП почти два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-29T16:39:52+03:00

Полтора года мошенники наживались на липовых ДТП. Фото из архива КП.

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Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области вывели на чистую воду банду аферистов, которые устроили в Волгограде «бизнес» на страховых выплатах. Главарем этой преступной группировки оказалась 33-летняя жительница Волгограда. Они занимала руководящую должность в в одной из страховых компаний города и придумала, как нажиться на страховках.

В этот «бизнес» волгоградка втянула своих подруг-знакомых.

- Сначала мошенники сами инсценировали аварии с участием личных автомобилей. После ДТП они получали страховые выплаты, а на ремонт тратили лишь небольшие суммы. Потом у аферистов появились сторонние клиенты, и они стали зарабатывать на фиктивных авариях. Получатели страховок отдавали часть от суммы, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Так они «работали» с февраля 2016 года по июнь 2017 года. «Бизнес» шел в гору, появились клиенты не только из Волгограда, но и из Москвы.

- В общей сложности ущерб, который они причинили страховым компаниям, составляет свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей, - уточняют в ведомстве.

Поймали автоподставщиков в июне 2017-го. И только к настоящему моменту следователи собрали все улики и факты, доказывающие их вину, допросили свыше 60 лиц, провели дактилоскопические и судебно-психиатрические экспертизы. Объём уголовного дела насчитывает 70 томов.

В списке подозреваемых - 14 человек. Шестеро из них свою вину полностью признали, восемь себя виновными не считают.

В зависимости от роли каждого на них завели уголовные дела по статьям - «Покушение и мошенничество, совершенное организованной группой», «Мошенничество, совершенное в сфере страхования организованной группой», «Подделка официального документа».

- На время следствия двум обвиняемым была избрана мера пресечения - содержание под стражей, остальные находятся на подписке о невыезде. Дело направили в суд Краснооктябрьского района Волгограда, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU