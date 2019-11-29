В Волгограде из-за гололеда может сорваться вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-29T16:52:59+03:00

Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области столкнулся с проблемами из-за УК, которые не обработали подъездные пути к местам сбора и вывоза мусора

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В Волгограде началась зима, случился и первый ледяной дождь, город весь покрылся льдом. Жители города едва передвигаются по дворам и улицам. А спецтехника «Управление отходами - Волгоград» столкнулась с проблемой отсутствия подъездных путей к контейнерной площадке во дворах и на улицах частного сектора. Из-за этого может сорваться график вывоза мусора. О сложившийся ситуации региональный оператор по обращению с ТКО уже уведомил местные власти.

- В целях техники безопасности несколько маршрутов могут быть приостановлены до нормализации ситуации, возможны точечные сбои в графике движения, - сообщили «КП-Волгоград» в компании.

Содержать дворы в порядке, чистить их от снега и обрабатывать при гололеде должны управляющие компании. Но далеко не все коммунальщики сегодня об этом позаботились. Администрация Волгограда держит ситуацию на контроле с раннего утра. Во всех районах устроили выборочную проверку. Она показала, что ряд дворов обработан реагентами. Но немало и таких придомовых территорий, где дворники не вышли на работу своевременно. Управляющим компаниям направили предупреждения. В самое ближайшее время они должны устранить наледь и провести обработку от гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU