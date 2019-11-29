2019-11-29T15:37:56+03:00
Общество

В Волгоградском лесу нашли самый редкий в мире гриб - звездовик

Обнаружили чудо природы в природном парке «Цимлянские пески»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
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Сотрудники природного парка «Цимлянские пески», расположенного в Чернышковском районе Волгоградской области, нашли чудо природы - то ли гриб, то ли цветок, то ли растение. С помощью ученых и специалистов смогли выяснить - это ни что иное, как краснокнижный гриб звездовик, геаструм или, как его еще называют, «земляная звездочка».

Подобный гриб обнаружен в волгоградских лесах впервые.

- Его внешний вид сильно отличается от привычных нам грибов - «шляпки на ножке», так что опытные грибники могут просто удивиться творению природы, а новички и вовсе - не обратить внимания. Между тем, этот гриб - один из самых необычных в мире. В период созревания плодовое тело снаружи покрыто оболочкой, которая со временем раскрывается в виде звезды, - рассказывают в областном комитете природных ресурсов и экологии.

Этот гриб занесен в Красные книги Волгоградской области и России. Когда то его находили в Волго-Ахтубинской пойме и в Чапурниковской балке в Волгограде. Но вот в Чернышковском районе его не встречали ранее никогда.

Экологи отмечают, что грибы эти в большей степени не съедобные, так что «охотиться» за ними не следует. Если вдруг встретите, лучше оставьте на месте, и просто полюбуйтесь на эту причуду природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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