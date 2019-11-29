В Волгограде из-за тумана не смог сесть самолет из Москвы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-29T16:42:10+03:00

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Погода сегодня, 29 ноября, в Волгограде «нелетная» во всех смыслах: на дорогах жуткий гололед, который уже спровоцировал массу аварий на дорогах, а в небе - густой туман. Город буквально укрыт «молочным одеялом». Причем в Дзержинском районе, где расположен аэропорт Волгограда, туман особенно густой. Именно из-за него и не смог приземлиться самолет «Аэрофлота» рейса СУ 1188, летевший по маршруту Москва (Шереметьево) - Волгоград. Почти час авиалайнер кружил над Волгоградом в надежде на милость природы, но туман не рассеялся. Тогда командир судна принял решение уйти на запасной аэродром - в Астрахань.

В 15.10 самолет благополучно приземлился в астраханской воздушной гавани- Нариманово. До настоящего момента лайнер находится в Каспийской столице и все еще ждет, когда аэропорт Волгограда сможет принять борт на посадку. Ориентировочное время прибытия - 17.55.

ИСТОЧНИК KP.RU