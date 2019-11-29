Спасение кота, примерзшего ко льду в Астрахани, попало на видео

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-29T14:15:10+03:00

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Умилительное видео, как в Астрахани спасали замерзшего кота, попало в соцсети. Выложили его организаторы астраханского приюта для животных «Верный друг». И за несколько часов оно собрали сотни просмотров. Добавим и вам милоты в ленту.

«Этому котику очень повезло, - рассказывает историю несчастного котейки волонтер Светлана Эдуардовна, - на его пути встретилась неравнодушная девушка, которая забила тревогу. Она шла вдоль канала по улице Набережной 1 мая и увидела на тонком льду кота. Он уже не скулил, ни мяукал, он так замерз, что уже не мог пошевелиться. Присмотревшись, астраханка поняла, что малыш примерз ко льду. Добраться к нему можно было либо на лодке со спасателями, либо… Не зная, что придумать, девушка позвонила в наш приют. Мы выехали туда незамедлительно. Захватив удавкой, подтащить малыша с первого раза не получилось, от испуга он не хотел двигаться с места. Но в итоге удалось его достать и вытащить. Потом котика обтерли и промассировали лапки, чтобы он согрелся и пришёл в себя».

vdrug_priut В Астрахани волонтеры спасли примерзшего ко льду кота

К сожалению, котик опять вернулся на улицу, ведь в приюте «Верный друг» нет условий для содержания кошек (только для собак). Поэтому волонтеры обратились с призывом к астраханцам:

«Если вам понравился малыш, и вы хотите подарить ему дом, то его можно найти возле магазина Михайловский», - направляют активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU