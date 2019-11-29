На ремонт и строительство волгоградских трасс в 2020 году 4,36 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-29T13:45:54+03:00

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В 2020-м году на ремонт и строительство дорог в Волгоградской области направят 4,36 миллиарда рублей. Это деньги, которые выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пока окончательного списка участков, которые попадут на ремонт в следующем году, нет, но обещают, что учтут пожелания волгоградцев. Точно известно, что в план попадут объекты, требующие скорейшего ремонта и имеющие готовую проектную документацию.

- В этом году мы соединили новой дорогой Урюпинский и Алексеевский районы, в следующем году нам предстоит соединить Дубовский и Иловлинский районы, а также ряд других, - говорит председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

Всего, как уточняли в администрации региона, в рамках основной программы нацпроекта 2020 года предстоит отремонтировать 177 километров региональных дорог, 43 километра — в Волгограде, 9,9 километра — в Волжском. Кроме того, в областном центре обновят участки улиц Ангарской и Латошинской; продолжится строительство нового участка улицы Электролесовской, который соединит Советский и Кировский районы, — сегодня на объекте уже идет вынос коммуникаций. В Волжском начнут строить дорогу в новом микрорайоне на улице Карбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU