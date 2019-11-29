В Волгограде судебный пристав хитрил на работе ради показателей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-29T13:03:43+03:00

Теперь его будут судить за служебный подлог

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В погоне за показателями и статистикой в нашей стране делают много глупостей. И неважно, что написанное в документации далеко от реальности, зато план выполняют. Именно так относился к своей работе и 32-летний судебный пристав волгоградского УФССП. Его поймали на злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установили следователи СУ СК по региону, страж порядка вносил в исполнительные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у должников имущества. После чего «благополучно» закрывал исполнительные производства в связи с невозможностью взыскания задолженности. По такой схеме он работал три последних года - с января 2016 по январь 2019-го.

Из-за таких приставов, как этот, страдают зачастую самые беззащитные - например, женщины с детьми, которые ждут от горе-отцов алиментов.

- Свою вину бывший пристав признает лишь частично, - уточняют в областной прокуратуре. - Уголовное дело передали в суд Краснооктябрьского района.

ИСТОЧНИК KP.RU