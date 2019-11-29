2019-11-29T12:51:45+03:00
Общество

Проспект Жукова в Волгограде украсит шаро-ель

Всего в городе засияют 25 новогодних елок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рабочие уже приступили к убранству елки. Фото администрации Волгограда.Рабочие уже приступили к убранству елки. Фото администрации Волгограда.
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До Нового 2020 года осталось чуть больше месяца и праздничное настроение потихоньку начинает шагать по Волгограду. И уже городские службы начали украшать районы и главные площади города. Так, в Дзержинском районе Волгограда коммунальщики приступили к монтажу шаро-ели.

Эта трехметровая новогодняя красавица появится на пересечении проспекта Жукова и Хорошева. Купил город эту искусственную елку еще несколько лет назад. До этого она стояла на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев, а в 2018-м она перекочевала к «Волгоград Арене» (рядом с ней тогде еще были цифры «2019». А в этом году шаро-ель будет радовать жителей Дзержинского района.

Напомним, эта елка уникальна тем, что состоит сплошь из шаров золотого и серебряного цвета разного диаметра. Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, рядом с ней поставят два двухметровых елочный шара красного и белого цвета (которые некогда были у главной елки).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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