В Волжском грабитель-наркоман напал с ножом на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-29T11:58:56+03:00

Девушка смогла отбиться от бандита и даже отобрала у него нож. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Офисы микрозаймов частенько подвергаются нападению, очередной случай произошел вчера, 28 ноября, в Волжском Волгоградской области. В конце рабочего дня в офис микрофинансовой организации ворвался молодой человек - весь в черном и с ножом в руках. Он в одно мгновение перепрыгнул за стол в 34-летней кассирше и приставил к ней оружие с требованием отдать ему всю наличность, которая есть в офисе. Девушка - в крик. При этом сотрудница микрозайма оказалась не из робкого десятка и оказала грабителю достойное сопротивление. В какой-то момент ей удалось вырвать нож из рук преступника и уже она, размахивая ним, выгнала бандита из помещения.

Только закрыв дверь и нажав тревожную кнопку, волжанка успокоилась.

Прибывшие полицейские задержали грабителя буквально в нескольких километрах от места преступления. Причем застали преступника как раз в тот момент, когда он пытался отобрать сумку у прохожей женщины.

- Грабителем оказался 30-летний волжанин. Он нигде не работает и уже был шесть раз судим за различные преступления. Мужчина отрицать свою вину не стал, пояснив, что деньги ему нужны были срочно для покупки наркотической дозы, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На задержанного уже завели уголовное дело по двум статьям - «Разбой, совершенный с применением оружия» и «Грабеж». На этот раз его отправят за решетку лет на десять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/746820" frameborder="0"></iframe> В Волжском грабитель с ножом напал на офис микрозайма.

ИСТОЧНИК KP.RU