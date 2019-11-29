На волгоградские трассы для борьбы с гололедом вывели 66 спецмашин

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-29T11:17:08+03:00

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Во льду сегодня, 29 ноября, оказался не только Волгоград, но и вся Волгоградская область. На трассах также наблюдается гололед. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, которое отвечает за состояние федеральных дорог в регионе, в срочном порядке вывело на обработку дорог спецтехнику.

- Температура воздуха в регионе колеблется от +1 до -3 градусов, местами наблюдаются дождь и туман. Для превентивной обработки федеральных трасс противогололедным составом ночью с 28 на 29 ноября на дорогах работало 66 единиц техники, израсходовано порядка 2000 тонн пескосоляной смеси. Движение на федеральных трассах обеспечено в штатном режиме, - отчитываются в дорожной организации.

Погода продолжает капризничать, поэтому специалисты дежурят и ведут мониторинг состояния проезжей части в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется в том числе посредством установленной вдоль федеральных автодорог системы метео- и видеонаблюдения.

- Для ликвидации последствий непогоды количество специализированной техники может быть увеличено до 181 единицы, - отмечают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Федеральные дорожники в свою очередь просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не препятствовать работе дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU