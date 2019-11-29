Волгоградская полиция отобрала у браконьеров четыре тысячи живых раков

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-29T10:59:50+03:00

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Опять в Волгоградской области на браконьерстве поймали сотрудников рыбодобывающего предприятия. Три работника незаконно установили раколовки и ловили раков десятками кило сверх установленной квоты. Поймали их в акватории реки Еруслан Волгоградского водохранилища в Старополтавском районе Волгоградской области. Полицейские Отдела МВД России вместе с сотрудниками Управления ФСБ задержали браконьеров. У них изъяли почти 4 тысячи штук выловленного речного рака. Ущерб, который «рыбаки» причинили водным биологическим ресурсам, предварительно оценили в 420 тысяч рублей.

- По данным правоохранителей, раков по подложным документам они сдавали на рыбодобывающее предприятие, откуда потом реализовывали потребителям, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На браконьеров уже завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Грозит им за это до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU