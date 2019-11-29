Мэрия Волгограда взяла на контроль УК, которые не посыпали от гололеда тротуары

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-29T10:49:49+03:00

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Погода в Волгограде сегодня не радует ни горожан, ни коммунальные службы: дождь, мокрый снег, туман и все это вперемешку и с перепадами температур. В итоге город превратился в сплошной каток. К сожалению, не все управляющие компании вовремя отреагировали на гололед и многие пешеходные дорожки так и остались не посыпанными. Сотрудники администрации с 7 утра 29 ноября проводят выборочный контроль работы обслуживающих организаций.

- По результатам осмотра были выявлены придомовые территории, где дворники к 7 утра не начали обработку. Эти управляющие компании взяты муниципалитетом на особый контроль, - говорят в мэрии Волгограда. - В управляющие организации, в отношении которых были зафиксированы нарушения, муниципалитет направил информацию о необходимости оперативно устранить наледь и обработать реагентам входные группы и пешеходные дорожки. В течение дня специалисты районных администраций проведут повторную инспекцию данных дворовых территорий.

Городские тротуары, остановки общественного транспорта и дорожки посыпают 200 рабочих районных коммунальных служб.

Первым делом, обрабатывают участки, где есть спуски, подъемы и лестницы, затем службы перейдут к очистке от наледи второстепенных тротуаров и парковых зон. На особом контроле коммунальных служб - подъезды и подходы к социальным и образовательным учреждениям.

- Вручную и при помощи спецтехники коммунальщики очищают от наледи и обрабатывают реагентами тротуары по улицам Николая Отрады, Титова, Штеменко, Кирова, Елецкой, Ростовской, Кузнецкой, Череповецкой, Огарева, Академической, 64-ой Армии, бульвару Энгельса, в сквере у Казанского собора, в парках «Сказка», Аттракционов, в парке за ЦКиД «Авангард» и на других территориях, - перечисляют в администрации Волгограда.

И обещают, что если гололедица сохранится на дорогах и тротуарах в течение дня, специалисты будут неоднократно возвращаться на ранее расчищенные участки для повторной обработки реагентами. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU