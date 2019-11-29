2019-11-29T10:34:43+03:00
Общество

После опиловки Сталинградский тополь еще поживет

Старому дереву на Аллее Героев в центре Волгограда отпилят ветки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сталинградскому тополю обрежут ветки.Сталинградскому тополю обрежут ветки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Тополя живут в среднем 30 – 40 лет. Сталинградскому тополю сейчас около 70 – 80 лет. Усилиями специалистов удалось продлить ему жизнь, а после кронирования он еще поживет», - считают специалисты «Волгоградзеленхоза». На следующей неделе легендарному тополю, который стоит посреди Аллеи Героев в самом центре Волгограда, опилят скелетные ветки. Специалисты готовят настоящую спецоперацию. В эту пятницу у подножия дерева устроили рабочее совещание с участием администрации района, коммунальщиков и общественников.

Сталинградский тополь может упасть от порывов сильного ветра, который в нашем городе не редкость. Хотя основание ствола в прямом смысле забетонировали на полтора метра от земли – бетон закачали в образовавшиеся пустоты в 2011 году – сейчас больше всего опасений вызывает левая ветка. Она под углом в 35 градусов нависает над пешеходной зоной, стоящим рядом памятником и над проводами.

- Летом провели ряд экспертиз. Все рекомендации, которые по итогам выставила нам Рослесозащита, планируем выполнить, - говорит заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз» Вадим Савин.

Эту ветку спилят по максимуму. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эту ветку спилят по максимуму.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А рекомендации Центра защиты леса звучат так: «Уменьшить размер кроны природного памятника, провести обрезку массивных скелетных ветвей, тем самым уменьшить нагрузку на основание тополя, снизить колебательный эффект для повышения устойчивости дерева».

Для обрезки задействуют подъемник с рабочей высотой до 24 метров. Кронировать тополь будут в несколько этапов. А затем срезы замажут садовым варом. Сейчас самое время проводить эти работы, уверяют специалисты.

- Если мы этого сейчас не сделаем, в ненастье Сталинградский тополь может на самом деле упасть, - рассказал «КП-Волгоград» глава Центрального района Юрий Кокин. - Любому дереву по агротехнике положено проводить омолаживающие процедуры, к тому же перечень мероприятий определен экспертной организацией и мы обязаны его выполнить. Хуже мы не сделаем точно. Все понимают ценность этого легендарного дерева, поэтому мы сделаем все, что можем, чтобы продлить ему жизнь. Наша главная задача - не навредить.

Без тополя Аллея Героев будет уже не та. Поэтому дерево постараются сохранять как можно дольше. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Без тополя Аллея Героев будет уже не та. Поэтому дерево постараются сохранять как можно дольше.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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