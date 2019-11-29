Волгоградцев приглашают выгодно посетить «Конфетки-Бараночки»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-29T09:59:58+03:00

Вечером заходить в «Конфетки-Бараночки» особенно выгодно

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С 19.30 во всех кулинариях "Конфетки-Бараночки" действует скидка 20 % на кулинарную продукцию.

Выпечка, салаты, аппетитное мясо, рыбка или овощи - вам остается только выбрать любимое блюдо по привлекательной цене.

Акция не распространяется на кондитерские изделия, молочную продукцию, замороженные полуфабрикаты, мороженое и продукцию гриль.

Срок действия акции с 7 октября по 31 декабря 2019 года.

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