Волгоградцев приглашают выгодно посетить «Конфетки-Бараночки»
Вечером заходить в «Конфетки-Бараночки» особенно выгодно
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С 19.30 во всех кулинариях "Конфетки-Бараночки" действует скидка 20 % на кулинарную продукцию.
Выпечка, салаты, аппетитное мясо, рыбка или овощи - вам остается только выбрать любимое блюдо по привлекательной цене.
Акция не распространяется на кондитерские изделия, молочную продукцию, замороженные полуфабрикаты, мороженое и продукцию гриль.
Срок действия акции с 7 октября по 31 декабря 2019 года.
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