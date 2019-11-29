Волгоградские больницы оштрафовали за плохое молоко для пациентов

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-29T09:50:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора проверяют медицинские учреждения региона регулярно. За последние 10 месяцев проверили 20 столовых в больницах: смотрели чем м как кормят пациентов. Если говорить в общем, то результаты проверок вполне удовлетворительные.

- Исследована 91 проба поставляемой пищевой продукции на микробиологические, физико-химические, паразитологические, санитарно-химические показатели, наличие антибиотиков, показатели идентификации и критерии безопасности. 4 пробы не соответствовали по показателям идентификации и фальсификации, - констатируют в региональном Роспотребнадзоре.

Речь в данном случае идет о молочной продукции, которой кормят пациентов. 4 пробы не соответствовали по жирно-кислотному составу жировой фазы продукта переработки молока и содержанию фитостеринов.

- По всем нестандартным пробам приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в управлении. - По факту нарушений составлено 12 протоколов, наложено 12 штрафов на общую сумму 86 000 рублей.

Все юрлица получили предписания исправить недочеты и прекратить реализацию пищевой продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU