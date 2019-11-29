Волгоградка на иномарке протаранила грузовик-эвакуатор

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-29T09:25:37+03:00

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К счастью, 28 ноября в Волгоградской области прошло без смертей на дорогах. Но ДТП с пострадавшими были. Так, в Урюпинском районе 40-летняя женщина по собственной беспечности угодила в больницу. Женщина так разогналась на своем «Рено Сценик» по улице Брестская, что напротив №54 не справилась с управлением и протаранила «МАЗ-53366» - эвакуатор, который к счастью был не груженым.

- С травмами волгоградку госпитализировали, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Волжском в аварии пострадали 21-летний водитель «Дэу Нексия» и его 21-летняя пассажирка. За рулем автомобиля был парень, это он при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», под управлением 60-летнего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU