Волгоградским старикам повысят пенсии - в среднем на 900 рублей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-29T09:02:51+03:00

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По традиции, с 1 января в России меняются законы, цены, тарифы… Следующий Новый год не исключение. Но есть и приятные вести: с 1 января 2020 года у волгоградских пенсионеров вырастут пенсии. Правда, не намного - на 6,6%. Об этом «КП-Волгоград» сообщают в региональном Пенсионном фонде.

- В соответствии с пенсионным законодательством с учетом изменений, утвержденных в 2018 году, индексация страховых пенсий с 1 января 2020 года будет произведена по уровню выше инфляции, - поясняют в Фонде.

Повышенные пенсии получат только неработающие пенсионеры. В Волгоградской области таких порядка 600 тысяч человек. После увеличения средний размер страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты в 2020 году, составит 14 530 рублей.

При этом в Пенсионном фонде Волгоградской области акцентируют внимание на том, что прибавка будет зависеть от размера страховой пенсии конкретного пенсионера. В среднем размер увеличения страховых пенсий в регионе составит 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU