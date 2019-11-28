В Волгограде антиколлекторы обещают избавить от «вышибал»

СЕГОДНЯ 21:55 2019-11-28T21:57:12+03:00

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Борьба с коллекторами, которые одно время терроризировали должников и наносили им реальные увечья, вроде бы пришла к логическому завершению: работу контор как могли упорядочили, запретили «вышибалам» угрожать и причинять любой вред заемщикам, ограничили число звонков и сообщений. Но воз и ныне там: неизвестные продолжают выбивать деньги любыми средствами, не брезгуя приемами из 90-х. А теперь перепуганных должников и вовсе запутали: на коллекторов нашлась другая сила – антиколлекторы.

- Такие организации могут маскироваться под видом обычной юридической консультации или помощи юриста. Нередко можно встретить рекламу их услуг в сети Интернет и на улицах города. Их клиентами становятся заемщики, которые больше не могут делать выплаты по своим кредитам (займам) и которых «достали» звонками коллекторы. Расценки за услуги юристов «по борьбе с коллекторами» могут составлять до 7 тысяч рулей в месяц, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

По закону вопросами долгов занимается именно служба судебных приставов. Появление так называемых антиколлекторов усложнила работу: люди, наивно верящие в списание долгов, передают все права этим юристам, которые тут же шлют жалобы в ФССП. Контактов должников не указывают и не дают.

- Тем самым государственный орган лишается возможности оперативно выяснить необходимые для рассмотрения жалобы обстоятельства. А на запросы государственного органа антиколлекторская организация чаще всего не отвечает, - говорят в ведомстве.

Если вас достали коллекторы или антиколлекторы, идите с жалобой по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 44/1, каб. 101. Можно отправить обращение на сайте (r34.fssprus.ru/ir/) или по почте (udp@r34.fssprus.ru). Получить информацию также можно по телефону: 35-82-87. Бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU